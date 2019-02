[EXCLU Téléfoot 17/02] - Houllier sur United-PSG : "Dès que le PSG a vaincu cette peur, il a joué à son niveau"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, Gerard Houllier, le conseilleur extérieur de Jean-Michel Aulas, est revenu sur le succès du PSG à Old Trafford face à Manchester United.

Sur le résultat de Manchester United / PSG

"Ce qu'il s'est passé, il y a eu plusieurs choses, ils avaient peur car il manquait Neymar et Cavani et on décrivait Manchester comme un ogre parce qu'ils venaient de gagner neuf rencontres sur dix."

"Donc il y a eu une surévaluation de l'adversaire que Tuchel n'a pas eu, lui."

"Dès qu'ils ont perdu cette peur, et l'interview de Kylian Mbappé à la fin est révélatrice. Dès qu'ils ont vaincu cette peur, ils ont joué à leur niveau."

Sur la capacité du PSG à jouer comme face à Manchester United avec Neymar et Cavani dans ses rangs

"Ce sont deux compétiteurs, Neymar et Cavani. Peut-être même qu'ils avaient été là, l'addition aurait été encore plus lourde."





Le Oui/Non avec Gérard Houllier