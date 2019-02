[EXCLU Téléfoot 17/02] - Neymar Senior critique l'arbitrage en Ligue 1 : "L'arbitre doit protéger le joueur"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Neymar Senior, père et agent de Neymar, a critiqué l'arbitrage en Ligue 1 qui ne protège pas assez les joueurs selon lui.

Sur l'arbitrage en Ligue 1

"J'ai une certaine opinion concernant le championnat de France. Et ce n'est pas le championnat le problème, c'est l'arbitrage qui doit protéger le joueur de football."

"L'arbitrage, s'il est mal fait, si on ne siffle pas les fautes, si on ne siffle pas les antijeux, c'est ça le problème."

Sur l'adaptation de Neymar

"Oui c’est sûr. La première année de Neymar au PSG, c’était une année d’adaptation, une nouvelle expérience. Là, il se sent très très bien à Paris. Il est heureux et il grandit avec le PSG. Mis à part la blessure, il est très heureux à Paris."

Sur la blessure de Neymar au pied droit (lésion du 5e métatarsien)

"Pour l'instant il est blessé. Il a une lésion, donc c'est compliqué. Cela dérange tous ceux qui aiment le football et qui aiment le voir jouer. On espère que la situation s'améliore pour qu'il puisse retrouver le terrain."

Sur le déroulement du protocole de guérison

"Non, non, non. Le protocole de guérison de Neymar c'est minimum dix semaines."

Sur une potentielle participation au 1/8e de finale retour de C1 face à Manchester United (le mercredi 6 mars, 21h00)

"Non, non, c'est impossible."