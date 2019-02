[EXCLU Téléfoot 17/02] – Neymar Senior : "Le futur de Neymar est à Paris"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Neymar Senior, père et agent de Neymar, a affirmé que le Brésilien n’a jamais eu de contact avec le FC Barcelone pour revenir et que le présent et le futur de son fils se situait plus que jamais au Paris Saint-Germain.