[EXCLU Téléfoot 17/03] Gignac : « Les Bleus, c’est fini ! »

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif accordé à Téléfoot ce dimanche, André-Pierre Gignac, international français à 36 reprises, a annoncé la fin de son aventure avec l’équipe de France et l’éventualité d’un retour à Marseille, son club de coeur.

Plus convoqué par Didier Deschamps depuis octobre 2016, André-Pierre Gignac a signifié la fin de sa carrière internationale ce matin dans Téléfoot. À la question « les Bleus, c’est fini ? », il n’a pas hésité, lucide : « C’est sûr… J’ai 33 ans, on a une attaque de feu et des jeunes qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, qu’est-ce qu’il viendrait faire ce petit Tigre au milieu de tout ce monde ? ».





Également interrogé sur un possible retour à l’OM en tant que joueur, Gignac a clairement balayé l’éventualité : « Marseille est dans mon coeur mais il faut savoir tourner la page. Ils n’ont pas besoin de moi. Mais j’ai déjà dit que notre histoire n’était pas finie ». Un retour sur la Cannebière est donc envisagé. Mais dans quel rôle ? « J’ai l’ambition de devenir entraîneur […] et j’espère vraiment avoir un rôle à jouer dans l’avenir. Ça serait le must ! ».