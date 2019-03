[EXCLU Téléfoot 17/03] Sidibé évoque son avenir

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Proche de rejoindre l’Atlético de Madrid l’été dernier, Djibril Sidibé (26 ans) avait vu son transfert avorté et son aventure finalement continuer à l’AS Monaco. « On était en bonnes discussions mais c’était compliqué par rapport à ma santé après le Mondial, a t-il avoué ce dimanche matin. C’est un grand d’Espagne. » Interrogé sur son avenir, le latéral droit des Bleus (18 sélections) a avoué s’interroger mais reste concentré sur sa saison à Monaco : « On discutera avec le club pour trouver la meilleure solution en fin de saison ». Sidibé reste suivi par des formations anglaises et italiennes selon nos informations.