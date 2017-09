[EXCLU Téléfoot 17/09] - Equipe de France / Deschamps : "Ce qui m'intéresse ce sont les attitudes et comment le groupe vit"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a expliqué qu'il était important pour les Bleus d'avoir des leaders dans le jeu et non dans un autre registre.

Sur un possible manque de leaders en équipe de France

"Être leader ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est en accumulant de l'expérience aussi, avoir un vécu. Mais j'ai des joueurs qui ont de la personnalité."

"On parle souvent de ça si les résultats ne sont pas là. Après moi, ce qui m'intéresse ce sont les attitudes et comment le groupe vit. Je suis en interne, donc je sais plus de choses que vous. Etre leader ce n'est pas s'exprimer pour s'exprimer. Si ce n'est pas cohérent, s'il n'y a pas les bons mots, la bonne attitude. L'important c'est d'avoir des leaders dans le jeu et pas seulement les leaders offensifs."





Sur la blessure de Paul Pogba et la future liste des 23 pour la Bulgarie et la Biélorussie

"J'attends de voir qui sera à disposition. Paul était déjà suspendu pour le premier match en Bulgarie. Ousmane Dembélé ça me semble compliqué car il a eu une blessure musculaire."

"Avant d'avoir cette réflexion, j'attendrai de voir qui est disponible."

Sur le retour de Benjamin Mendy

"C'est bien. Il avait repris après la trêve internationale du mois de septembre. Il avait joué le dernier match avec nous au mois de juin. Donc c'est bien, il enchaîne."

L'avis de notre consultant Bixente Lizarazu

"Pour l'instant c'est plutôt ce sytème à deux récupérateurs que Didier utilise. Sans Pogba, ça peut être Matuidi, Rabiot, Tolisso."

"Mais celui qui est vraiment exceptionnel pour le moment, c'est Rabiot. Il a réalisé un match exceptionnel contre le Celtic Glasgow."

"Il fait un très bon début de saison. Il s'est imposé au Paris Saint-Germain. Cela a presque amené Matuidi à partir à la Juventus. S'imposer au PSG, ce n'est pas rien."