[EXCLU Téléfoot 17/09] - Equipe de France / Platini revient sur son parcours de sélectionneur : "Je me suis éclaté"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé en exclusivité par Téléfoot, Michel Platini est revenu sur son parcours en tant que sélectionneur de l'équipe de France entre 1988 et 1992. Un moment de sa vie qu'il a énormément aimé.

Platini sur son passage en tant que sélectionneur de l'équipe de France

"J'ai beaucoup aimé. J'avais une belle équipe, j'avais des mecs qui avaient des ......, j'avais une équipe qui allait se battre."

"Je suis tombé sur des vrais mecs et des mecs qui aimaient l'équipe de France et qui étaient fiers d'en faire partie. Je me suis éclaté."













Platini évoque la nouvelle génération de l'équipe de France



"Si j'avais un conseil à donner à la nouvelle génération ? C'est de garder leur fraîcheur, de garder leur gentillesse, de garder leur plaisir de jouer. Cela va vite le football, ça passe vite. Les années passent mais l'important c'est l'image que l'on donne, la crédibilité que l'on peut laisser aux gens et l'image qu'on va laisser aux générations futures. Gagner un match, perdre un match cela n'a pas beaucoup d'importance. Alors, oui, il vaut mieux gagner beaucoup de matches c'est quand même plus pratique (rires)."