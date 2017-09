[EXCLU Téléfoot 17/09] - PSG / Meunier : "On a vraiment tout en main pour exploser le championnat"

Par Téléfoot | Ecrit pour TF1 |

Sur les ambitions du PSG cette saison

"Je me vois très chanceux de faire partie de l'effectif du Paris Saint-Germain, quand on voit l'équipe qui est en train de se former."

"On a vraiment tout en main pour exploser le championnat, les coupes et aller le plus loin possible en Ligue des champions."

















Sur le trio Mbappé / Cavani / Neymar

"Est-ce que c'est la meilleure attaque d'Europe ? En ce moment oui. Ce sont des joueurs qui sentent le football et quand tu les vois tu te dis : 'Lui il a le truc que les trois quarts des footballeurs n'ont pas.' "

"Edinson c'est un Filippo Inzaghi des temps modernes. Il est pour moi exceptionnel."

"Neymar c'est une plus-value monstrueuse et c’est un show à lui tout seul."

"Kylian est un excellent joueur. Après deux entraînements, il avait déjà mis tout le monde d'accord. Il peut franchement d'ici trois à quatre ans viser pourquoi un Ballon d'Or."

















