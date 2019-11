[Exclu Téléfoot 17/11] Antoine Griezmann, joueur d’équipe avant tout

En exclusivité pour Téléfoot, l’attaquant s’est confié sur son rôle sur le terrain et ses récentes performances en Bleu. L’intégralité de l’interview est à retrouver dimanche dans l'émission.

Pièce maîtresse du système de jeu de l’équipe de France, Antoine Griezmann a pris une part active dans la qualification des Bleus pour l’Euro 2020. Au micro de Frédéric Calenge, le numéro 7 tricolore évoque notamment dimanche dans Téléfoot sur ses derniers matches en sélection.

6 passes décisives lors de la phase de qualification

Depuis le début des éliminatoires, Antoine Griezmann a inscrit deux buts contre la Moldavie et l’Islande en mars dernier. Néanmoins, le talent du joueur du FC Barcelone ne se limite pas à ses réalisations, mais aussi et surtout à son impact dans la construction du jeu.

L’attaquant tricolore a réalisé 6 passes décisives lors des éliminatoires comme par exemple contre la Turquie où il permet à Olivier Giroud d’ouvrir le score (1-1) ou encore à l’aller et au retour face à Andorre (3-0), de même contre l’Albanie (4-1), l’Islande (4-0) ou lors du match aller en Moldavie (1-4).

« Essayer de servir mes coéquipiers »

Cette statistique résume à elle seule l’importance d’Antoine Griezmann. S’il a terminé deuxième meilleur buteur de la dernière coupe du monde 2018 (4 buts), et meilleur buteur de l’Euro 2016 (6 buts), l’attaquant tricolore joue avant tout pour le collectif, comme il le souligne au micro de Frédéric Calenge dans une interview à retrouver dimanche dans Téléfoot :

« Je suis plutôt un joueur qui pense à l’équipe, à comment essayer de gérer les mouvements des uns et des autres, à essayer de servir mes coéquipiers. Et si je peux marquer tant mieux, mais ce n’est pas mon objectif principal, c’est plutôt les trois points et je suis plutôt content de moi »

