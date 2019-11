[EXCLU Téléfoot 17/11] - Eduardo Camavinga affole l’Europe entière

Il n’a que 17 ans, mais le Rennais Eduardo Camavinga impressionne déjà son monde. L’espoir tricolore a tout d’un futur crack. Les plus grands clubs européens sont déjà à l’affût.

Sélectionné pour la première fois en équipe de France espoir, Eduardo Camavinga est le nouveau phénomène du football. Titulaire indiscutable à Rennes à 17 ans, le milieu de terrain surprend aussi bien par son caractère calme et mature que par ses prouesses sur les pelouses.





Olivier Létang : "On fera le point en fin de saison"

Les choses vont vite, très vite pour le talentueux Eduardo Camavinga. Alors qu’il vient d’honorer avec beaucoup d’émotion sa toute première sélection en équipe de France espoirs, le jeune joueur de 17 ans attire déjà les convoitises des plus grandes écuries européennes.

Et cela ne surprend pas le président rennais Olivier Létang qui se veut lucide sur les difficultés qu’il rencontrera à conserver Eduardo Camavinga sur le long terme : "Si ça ne dépendait que de moi je souhaiterais le conserver pendant 10 ans encore. Après il y a des sollicitations, il y a un marché, il y a des envies du joueur aussi. On fera le bilan un peu plus tard probablement en fin de saison."

Didier Deschamps : "Ça laisse augurer des lendemains internationaux"

Didier Deschamps a également été séduit par le talent du jeune gaucher envers lequel il se montre déjà très élogieux, malgré ses 17 ans. "Il a tout. A son jeune âge faire ce qu’il fait, ça n’arrive pas tous les jours, ou toutes les années, ça laisse augurer encore des lendemains très joyeux, des lendemains internationaux certainement."

Pourtant, l’adolescent conserve un calme et une maturité remarquables pour son jeune âge malgré les éloges qu’il reçoit : "Je le vis normalement j’entends mais j’essaie de ne pas trop faire attention, je laisse mes parents gérer tout ça. Moi je vis ma vie d’adolescent, je sors je vais à l’école tout simplement."

Son caractère est probablement la conséquence de l’éducation qu’il a reçue par son père Célestino qui s’est exprimé pour la première fois sur le début de carrière époustouflant de son fils au micro de Julien Maynard.

Le premier joueur né en 2002 à jouer dans l’un des grands championnats

De l’aveu même de son entraîneur Julien Stéphan, celui qui est surnommé "Cama" est "un garçon qui a des aptitudes au-dessus de la moyenne à la fois sur le plan footballistique, sur le plan athlétique et aussi sur le plan humain."

Après ses débuts professionnels à 16 ans et 4 mois, ce qui a fait de lui le premier joueur né en 2002 à jouer dans l’un des cinq grands championnats, Eduardo Camavinga semble parti pour avoir une carrière qui lui permettra de tutoyer les sommets.