[EXCLU Téléfoot 17/11] - Griezmann : "Si je peux marquer, tant mieux"

Au micro de Frédéric Calenge, Antoine Griezmann est revenu en exclusivité pour Téléfoot sur son rôle en équipe de France et sur l’actualité des Bleus.

Même s’il n’a pour le moment inscrit que deux buts lors des éliminatoires, les Bleus doivent beaucoup à Antoine Griezmann auteur de six passes décisives en neuf rencontres. Le numéro 7 de l’équipe de France a évoqué son rôle, ses objectifs et sa philosophie de jeu au micro de Frédéric Calenge.

"Si je peux marquer tant mieux mais ce n’est pas mon objectif principal"

Depuis le début de l'année 2019, Antoine Griezmann s’est montré indispensable à la réussite des Bleus par son rôle d’organisateur de l’équipe comme en témoigne ses six passes décisives au cours des éliminatoires.

En vrai joueur d’équipe, le numéro 7 de l’équipe de France a précisé son rôle en sélection au micro de Frédéric Calenge : "Moi je suis plus un joueur qui pense à l'équipe, à comment essayer de gérer les mouvements des uns et des autres, de servir les coéquipiers et je si peux marquer tant mieux. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Ce sont les trois points. Mais, voilà, je suis plutôt content de moi."

"Etre prêt pour l'Euro"

Deuxième meilleur buteur lors de la dernière Coupe du monde, Antoine Griezmann se projette déjà sur 2020 et sur l’Euro. Ses objectifs sont clairs : "Etre un joueur important en club, avoir plus de minutes, plus de buts, plus de passes décisives, se qualifier en Ligue des champions, être en haut en championnat. Et après, être prêt pour la sélection en mars et être prêt pour l'Euro aussi. "

Le rêve de voir la France décrocher le titre lors du Championnat d’Europe 2020 après l’échec en finale en 2016 trotte déjà dans la tête du joueur du FC Barcelone : "Chaque compétition que tu commences, tu as envie de la gagner mais ça va être dur. Ce n'est pas parce qu'on est champions du monde qu'on va gagner 3-0 et 4-0 et aller en finale facile. Ça va être compliqué, donc va falloir bien se préparer et voir quel groupe on a."