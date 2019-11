[EXCLU Téléfoot 17/11] Hugo Lloris se livre « Positif dans la tête »

En exclusivité pour Téléfoot, le gardien de l’équipe de France s’est confié en toute franchise au micro de Frédéric Calenge. L’intégralité de l’interview est à retrouver dimanche dans Téléfoot.

« On fait ce qu’il faut pour revenir comme il se doit »

Gravement blessé en championnat lors de la 8ème journée de Premier League, Hugo Lloris ne rejouera plus en 2019. L’habituel gardien des Bleus a accepté de répondre aux questions de Frédéric Calenge.

L’ancien Lyonnais s’est montré patient face au processus de rétablissement qu’il suit en ce moment. « [je suis] Positif dans la tête. On prend les échéances avec optimisme et puis on avance tout simplement. En ligne de mire, c’est janvier donc on fait ce qu’il faut pour revenir comme il se doit. »

Sans lui Tottenham n’avance plus

En son absence, si les Spurs se sont imposés deux fois en Ligue des Champions contre l’Etoile Rouge de Belgrade (5-0 et 0-4) la formation londonienne n’a plus regagné en championnat concédant trois nuls (Sheffield, Everton et Watford les trois sur le score de 1-1) et s'inclinant contre Liverpool (2-1).

Privés de leur capitaine, les Bleus en revanche se sont imposés en Islande (0-1) puis ont concédé le nul contre la Turquie (1-1) avant de venir à bout de la Moldavie (2-1). Surtout les champions du monde ont validé leur billet pour l’Euro 2020. Le retour à la compétition d’Hugo Lloris est attendu pour le début de l’année 2020.

