Lauréat du Trophée Téléfoot du Meilleur jeune 2017, Kylian Mbappé a indiqué être très satisfait de son sacre au micro de Téléfoot.

Sur sa victoire au Trophée Téléfoot 2017

"Oui un trophée de plus, on n'est jamais rassasié. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir remporter ce prix. C'est une grande satisfaction et j'espère en avoir d'autres."





Sur son événement le plus marquant en 2017

"Je pense que c'est le titre de champion remporté avec l'AS Monaco et ce transfert au Paris Saint-Germain. Je pense que ce sont deux choses qui ont une place majeure dans mon année 2017. Ce sont également des choses qui ont permis que je gagne ce prix."