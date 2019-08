[EXCLU Téléfoot 18/08] - Le point sur le cas Neymar

A quinze jours de la fin du marché des transferts, le cas Neymar agite toujours la planète football. Où en est-on exactement ? Les informations de Téléfoot.

Comme Téléfoot l’avait révélé le 9 juin dernier, les envies de départ de Neymar n'ont pas changé. Le joueur est toujours déterminé à quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival après avoir passé les deux dernières saisons à Paris.

Les récentes prises de position de Leonardo sur RMC, où il a essayé d’amadouer le joueur, n’ont pas eu d’effet sur le Brésilien qui n’a pas changé de position. Le directeur sportif du PSG avait expliqué lors de cet entretien que Neymar n'avait pas été écarté du groupe professionnel du PSG, avant de saluer les qualités humaines du Brésilien. "C’est un bon garçon avec un très bon fond. Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire", avait précisé Leonardo. Le joueur et le directeur sportif parisien entretiennent toujours des relations très fraiches.

Le FC Barcelone réfléchit à de nouvelles propositions

Neymar souhaite toujours partir cet été. Et il espère qu’un accord sera trouvé. Ces derniers jours, Barcelone a fait sa seconde proposition officielle. Celle-ci a été mise sur la table lors de la réunion qui s’est tenue mardi 13 août dernier à Paris en présence de Leonardo et d'une délégation du FC Barcelone.

Selon nos informations cette deuxième proposition officielle était la suivante : une somme estimée entre 30 et 40 millions d’euros, plus Ivan Rakitic et Philippe Coutinho. Une offre qui n’a pas satisfait le PSG, que ce soit sportivement et financièrement. Le PSG préfère toujours le latéral droit Nelson Semedo. Mais la clause de départ du joueur est de 100 millions d'euros et le Portugais ne souhaite pas partir pour le moment. Le profil d'Ousmane Dembélé plaît également au PSG. Mais selon nos informations, le Français ne veut pas quitter le club catalan.

Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Mais la marge de manoeuvre du FC Barcelone s'est réduite récemment avec le départ de Philippe Coutinho au Bayern Munich dans le cadre d'un prêt payant de 8 millions d'euros. Le Barça continue de travailler sur le dossier et réfléchit à de nouvelles propositions. Une chose est sûre du côté du Paris Saint-Germain : le club de la capitale veut récupérer son investissement de 222 millions d'euros, somme déboursée en 2017 pour payer la clause de départ de Neymar.

Paris veut Vinicius Junior ou Varane

Le Real Madrid est également en discussions depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain pour Neymar. Florentino Pérez, le président du Real, est un fan du joueur. Ce n'est pas le cas de son entraîneur Zinedine Zidane. Mais au Real Madrid, c'est souvent Florentino Pérez qui a le dernier mot.

Le Real souhaite également une formule "argent plus joueur". Le club espagnol a déjà proposé une somme, plus Gareth Bale, mais le PSG n'a pas accepté cette proposition. Le club de la capitale préfère Raphael Varane ou Vinicius Junior. Mais cela a été refusé pour le moment par la direction du club madrilène. James Rodriguez, revenu au Real cet été après son prêt de deux saisons au Bayern Munich, pouvait aussi faire l'affaire. Mais le Real semble tergiverser à son sujet entre le garder ou le vendre.

Les noms de Thibaut Courtois et Keylor Navas ont également été évoqués. Selon nos informations, le Belge a fait savoir qu'il ne voulait pas quitter Madrid. En revanche, la porte a été ouverte pour Navas. Tout dépend de la somme qu'est prêt à offrir le Real Madrid.

Les discussions avec les parties concernées sont régulières. Une chose est sûre et certaine dans le dossier Neymar : le Brésilien n'envisage pas d'autre issue, pour le moment, que celle d'un départ avant le 2 septembre, date officielle de la fermeture du marché des transferts.