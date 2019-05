[EXCLU Téléfoot 19/05] - Dubois sur Sylvinho : "Juninho vient avec une personne de confiance"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé par Téléfoot, dimanche, Léo Dubois, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, a réagi à l'annonce de l'arrivée de Juninho comme directeur sportif et son choix de placer Sylvinho sur le banc de touche de l'OL la saison prochaine.

Sur les arrivées de Juninho et Sylvinho à l'OL la saison prochaine



"Ecoutez, on va découvrir. Juninho il connaît vraiment bien la maison."

"Je pense qu'il est venu avec une personne en qui il a confiance."

"Ca va être à nous de bien l'accueillir pour pouvoir faire en sorte que la transition se passe le plus vite possible et en espérant qu'on n'ait pas à jouer le tour préliminaire (de la C1, ndlr)."

"Mais si on l'a, il faudra vraiment qu'on travaille tous ensemble pour se qualifier afin de réaliser nos objectifs."













Sur le bilan de la saison de l'OL

"La saison? Elle est positive. Voilà, on avait à cœur de terminer dans les trois premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions."

"Donc maintenant on va être supporter de Chelsea pour la finale de Ligue Europa et on verra ce qui se passera."