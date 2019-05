[EXCLU Téléfoot 19/05] - Maignan, Lenglet et Dubois bientôt en Bleus

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Du sang neuf pour les Bleus. Selon les informations de Téléfoot, Didier Deschamps devrait faire appel à de nouvelles têtes pour le rassemblement du mois de juin de l'équipe de France. Entre un et trois nouveaux joueurs pourraient en effet recevoir leur première convocation avec les Bleus. Parmi ces joueurs figurent Mike Maignan (LOSC), Clément Lenglet (FC Barcelone) et Léo Dubois (Lyon).

Le sélectionneur de l'équipe de France devrait annoncer mardi 21 mai prochain (14h30), non pas une liste de 23, mais une liste élargie pour les trois rencontres qui attendent les champions du monde 2018. Il y aura d'abord un match amical contre la Bolivie le dimanche 2 juin à Nantes, puis deux déplacements en Turquie (le samedi 8 juin) et en Andorre (le mardi 11 juin) dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Cet élargissement pourrait donc profiter à des joueurs en salle d'attente depuis plusieurs mois.

Gardien : Maignan en pole

Didier Deschamps va élargir son groupe au maximum. Le poste de gardien y compris. Privé d'Hugo Lloris, qui sera retenu jusqu'au 1er juin au soir (et peut-être plus) par la finale de la Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool qui se jouera à Madrid, le sélectionneur des Bleus devrait faire appel à Mike Maignan. Auteur d'une saison pleine avec le LOSC, avec qui il s'est qualifié pour la Ligue des champions, le joueur de 23 ans pourrait voir ses efforts êtres récompensés.

Défense : Dubois et Lenglet favoris

C'est au aussi au niveau de la défense qu'il devrait y avoir des nouveautés. Selon les informations de Téléfoot, Léo Dubois, le joueur de l'OL, aurait une petite longueur d'avance sur Kenny Lala pour le poste de latéral droit.

"Je ne sais pas (si c'est la bonne pour la convocation, ndlr). En tous cas, je je redis, c'est un rêve de pouvoir jouer en équipe de France", a expliqué Dubois à Téléfoot, dimanche. "Aujourd'hui, je suis dans un club qui m'apporte une certaine progression. J'espère m'en rapprocher au plus possible. Donc, on verra bien. Je suivrai la liste bien évidemment mardi. On verra ce qui se passera, mais avant tout il faut travailler, et puis ça paiera un jour."









Laporte patiente depuis deux ans

Pour la défense centrale, une tendance se dégage aussi. Privé de Presnel Kimpembe, victime d'une pubalgie et privé de la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain, Deschamps devrait faire appel à Clément Lenglet ou Aymeric Laporte pour compenser l'absence du Parisien dans l'axe gauche. Selon les informations de Téléfoot, Lenglet aurait une longueur d'avance sur Laporte. Auteur d'une première saison pleine au FC Barcelone, où il a pris la place de titulaire à Samuel Umtiti, perturbé par une blessure au genou, aux côtés de Gerard Piqué, l'ancien joueur de Nancy verrait ici sa progression et sa constance être récompensées.

Si c'est le défenseur de Manchester City qui venait à être convoqué, ce ne serait pas une première au contraire de Lenglet. Didier Deschamps l'avait convoqué dans le groupe France à deux reprises, fin septembre 2016 et en mars 2017, sans toutefois lui offrir sa première sélection.

Interrogé par Téléfoot sur les Bleus, lors de l'émission du dimanche 7 avril, Laporte avait reconnu que le fait de ne pas être convoqué était pesant. "Un manque ? Oui car j'ai fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, avec qui j'ai aussi été capitaine. (...) Et forcément s'il m'appelle, je serai content. C'est un rêve, forcément, depuis tout petit", avait souligné le joueur de City, devenu entre-temps champion d'Angleterre et vainqueur de la FA Cup avec son club, avec qui il a réussi un triplé historique sur le plan national.