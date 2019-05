[EXCLU Téléfoot 19/05] - Renard : "La Ligue des champions ? C'est pour ça qu'on fait du football"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Interrogée par Téléfoot, dimanche, Wendie Renard, la capitaine de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, est revenue sur la conquête de la Ligue des champions féminine par l'OL à Budapest. La défenseur de 28 ans a, elle, décroché sa sixième C1 et est devenue la joueuse plus capée de la compétition

Sur la 6e victoire de l'OL en Ligue des champions

"Cette saveur ? Elle est belle. Parce que c'est toujours autant de sacrifices, toujours autant de travail."

"Et encore une fois c'est beau, quand j'entends encore ces émotions, ces joies-là... c'est magnifique."

"C'est pour ça qu'on joue et qu'on fait du football. Parce que rien ne peut remplacer les émotions à la fin d'un match."













Sur l'arrivée de la Coupe du monde

"Vous pouvez être sûr que ma saison en club est terminée."

"Je l'ai dit, je ne voulais pas faire abstraction de ma saison en club. Donc, là ça y est, j'ai fini et ma tête est complètement tournée vers l'équipe de France."

"Là, on a fini donc on a hâte de retrouver les copines qui travaillent depuis quelques jours."

"Et comptez sur nous , on fera tout pour aller au Groupama Stadium. On connaît ce stade, on passe tous les jours devant pour aller à l'entraînement."

"Et c'est dans un coin de ma tête. Je n'ai pas envie de passer à côté."

"Ce n'est pas tous les quatre ans qu'on a la chance de pouvoir faire une Coupe du monde à la maison et il faut se donner les moyens d'y parvenir."





