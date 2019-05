[EXCLU Téléfoot 19/05] - Ribéry sur le Ballon d'Or 2013 : "J'avais fait le maximum"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le Ballon d'Or 2013

"C'est une grande cicatrice. Avec le temps, on a oublié."

"Bien sûr que c'est un rêve. Comme tous les joueurs."

"Surtout quand tu as fait le maximum. Mais bon, c'est comme ça."

Sur sa carrière

"Ça a été tellement vite aussi pour moi. Ça a été des moments incroyables."

"Il y a eu des moments où tout est allé tellement vite, que je n'ai pas eu le temps d'apprécier en fait."

"Mais avec le recul, quand tu revois les images. Tu te dis : 'C'est quelque chose quand même' "

"Mais je sais que ça va beaucoup me manquer."

Sur son départ du Bayern Munich

"Oui, beaucoup d'émotion. C'est plus qu'une carrière. C'est toute une vie."

"J'ai eu la chance de tout gagner avec ce club. Après, voilà, c'est difficile à accepter."

"Mais c'est la vie, c'est le foot. Il arrive le moment où tu dois tourner la page."

"Cela n'a pas toujours été facile. Mais j'ai toujours répondu présent, j'ai toujours assumé."

"Et aujourd'hui je peux me regarder dans un miroir et me dire : quelle carrière."





Entretien réalisé par Sébastien BARNIAUD pour Téléfoot