[EXCLU Téléfoot 19/05] - Stéphan sur le cas Ben Arfa : "On ne peut pas toucher au groupe"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le cas Ben Arfa

"Ça fait partie du métier, c'est une expérience très enrichissante."

"Je crois que ce qui est essentiel à retenir dans cette semaine, c'est qu'on ne peut pas toucher au groupe et l'entraîneur doit être garant de l'unité collective."

"Et à partir du moment où on touche à l'unité collective, alors on touche à quelque chose d'essentiel."

"Et moi, j'ai considéré qu'on avait touché à l'unité collective et je devais intervenir à ce moment-là."