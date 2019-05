[EXCLU Téléfoot 19/05] - Thauvin se sent bien à l'OM, Kamara négocie une prolongation

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Florian Thauvin n'est pas encore parti de l'Olympique de Marseille. Interrogé sur son avenir le samedi 18 mai, après la victoire de l'OM à Toulouse (2-5), lors de la 37e journée de Ligue 1, le champion du monde, sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, a réaffirmé son attachement à son club de cœur et surtout la volonté d'y poursuivre sa carrière. Pisté par des grands clubs de Serie A, l'Inter, l'AC Milan et l'AS Roma (information Téléfoot du 21 avril), et par un club de Liga, la Real Sociedad, le joueur de 26 ans est annoncé partant en fin de saison.

"Justement, ça me fait plaisir que vous en parliez (de son avenir, ndlr). Je vois tellement de choses défiler que j'ai l'impression que vous voulez me mettre à la porte maintenant. Donc voilà, moi j'ai deux ans de contrat. Tout le monde sait que je suis bien ici", a précisé le joueur au micro de Téléfoot. "Moi je suis tranquille, il n'y a pas de problèmes. Voilà, moi je suis bien ici, comme je l'ai toujours dit, j'ai deux ans de contrat."

Thauvin : "Il faut respecter le maillot"

Auteur d'un début de saison réussi, avant de connaître un passage à vide l'hiver venu, Thauvin a dressé un constat lucide de l'exercice 2018/2019 de l'OM. Une saison ratée dans les grandes largeurs par le club phocéen, passé à côté de son sujet dans toutes les compétitions et privé de son objectif principal, une qualification en Ligue des champions.

"Ce n'est pas le match de ce soir (contre Toulouse, ndlr) qui va rattraper notre saison, ça va forcément rester une déception, on ne va pas se mentir. Après, voilà, c'est quand même important de faire le boulot jusqu'au bout, même si on n'a pas atteint nos objectifs", a reconnu le joueur. "Et voilà, on joue dans un grand club, il faut respecter le maillot, il faut respecter l'institution et les supporters. Donc on se doit de donner le maximum de nous jusqu'au bout, pour essayer de leur donner un brin de bonheur avant la fin de la saison."

Kamara négocie une prolongation et "ne pense pas" à partir

De son côté, Boubacar Kamara négocie actuellement une prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille selon les informations de Téléfoot. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2020, le joueur de 19 ans veut absolument continuer sa carrière avec son club formateur.



"Je n'y pense même pas (à quitter l'OM, ndlr), rien que d'y penser ça me briserait le cœur. Pour moi, ainsi qu'à ma famille, on est supporters de l'OM avant tout", a révélé Kamara à Téléfoot. "On allait au stade avant que je sois footballeur professionnel ici. Donc, je n'y pense même pas. Ce n'est même pas dans ma tête."