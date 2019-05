[EXCLU Téléfoot 19/05] - Tottenham en pole pour Ndombélé

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le feuilleton Tanguy Ndombélé se poursuit. Pisté en France, mais aussi par de nombreux clubs étrangers, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais va faire l'objet d'une lutte de tous les instants lors du prochain mercato estival. Ce dernier n'a pas choisi sa future destination, mais il semble emballé par le challenge proposé par les Spurs.

Selon les informations de Téléfoot, le club plus assidu sur le dossier est Tottenham. Sur la piste du Lyonnais depuis la saison dernière, le club londonien a déjà fait parvenir des offres pour récupérer le joueur.

Après deux fenêtres de mercato - été 2018 et janvier 2019 - sans arrivée, conséquence directe de la construction de son nouveau stade, désormais opérationnel, le finaliste de la Ligue des champions va revenir au premier plan sur le marché des transferts. Mauricio Pochettino, le technicien des Spurs, tient, lui, le joueur en haute estime.

Le PSG et la Juventus suivent le dossier de près

Tottenham n'est évidemment pas le seul gros club européen à pister Tanguy Ndombélé. Le Paris Saint-Germain et la Juventus suivent également le dossier de près. Les deux clubs entretiennent des contacts avec l'entourage du joueur.

Interrogé sur l'éventuel départ de l'international français, Jean-Michel Aulas a envoyé un appel du pied au club de la capitale. "Je suis en négociations avec les plus grands clubs européens et j'ai relancé moi-même le PSG pour leur dire que s'il voulait faire en sorte de ne pas se sentir écarté sur des joueurs d'un tel talent, il fallait se positionner. S'ils sont d'accords pour s'aligner sur les deux ou trois propositions déjà reçues et que Tanguy les choisit, on ne s'opposera pas."

Aulas : "Le PSG peut faire des propositions alternatives aux grands clubs européens"

Le président lyonnais, qui a bien insisté sur le fait que l'OL n'avait pas besoin de vendre, a renchéri au sujet de la piste Paris. "Au contraire, ce serait même bien qu'il aille au PSG. Les joueurs français les plus talentueux doivent être dans les clubs français les plus forts. Le PSG, Marseille, Lyon, Saint-Etienne ou encore Rennes doivent faire cause commune et créer un écosystème au service du football français", a-t-il suggéré.

Avant de mettre la dernière couche. "Ce serait mon plus grand désir. Le PSG est celui qui a le plus de moyens et peut faire des propositions alternatives aux grands clubs européens. Il gagnerait beaucoup à utiliser plus les clubs français dans ses acquisitions. L'argent du PSG serait utilisé pour les clubs français comme je l'avais fait il y a quelques années."