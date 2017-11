[EXCLU Téléfoot 19/11] - Hervé Renard : "Lille ? C'est une cicatrice énorme"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son passage à Lille

"C'est une cicatrice énorme. On était 16e, on avait disputé 13 matches et fait 7 matches nuls. On était la deuxième meilleure défense et la 19e attaque. J'estime qu'on ne m'a pas donné le matériel qu'il fallait offensivement. Je ne veux pas en dire plus, je ne vais pas régler des comptes."

Sur un possible retour en Ligue 1 :

"Revenir en Ligue 1 ? Bien sûr. Un jour, bien sûr. On ne sait jamais dans la vie ce qui vient, ce qu'il va venir. mais oui, pourquoi pas. A Lille ? Non."



Sur son club de coeur

"Il y a un club qui a bercé toute mon enfance, tout le monde le sait, c'était Saint-Etienne. Moi je suis de 1968, c'était l'épopée verte, j'habitais pas loin de Saint-Etienne. Je suis allé au stade de Geoffrey-Guichard à 10 ans, c'était quelque chose de magique (...) Il y a aussi eu l'épopée bastiaise en 1978. (...) Je suis un passionné de football. Comme les enfants, je vivais football, je mangeais football."





