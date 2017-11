[EXCLU Téléfoot 19/11] - Wendel proche de signer, Weigl pisté pour 2018, Trapp en discussions avec Dortmund : le PSG a lancé son mercato

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le PSG lance son mercato au Brésil



Maxwell et Antero Henrique ont voyagé entre Rio et Sao Paulo la semaine dernière. Les deux hommes ont visité l'institut Neymar et selon les sources de Téléfoot ils ont avancé sur le dossier du milieu de terrain de Fluminense, Marcus Wendel Valle da Silva dit "Wendel."

Wendel va sans douter s'engager avec le PSG

Doté d'une grosse frappe, relayeur et capable d'évoluer devant la défense, "Wendel" va sans douter s'engager avec le Paris Saint-Germain contre la somme de 10 millions d'euros. Il pourrait être prêté au FC Porto ou ailleurs dans la foulée.

Interrogé par Téléfoot, Marquinhos, le défenseur du PSG, a vanté les mérites de son compatriote. Selon lui, Wendel peut faire le grand saut vers l'Europe. "Au Brésil, il joue à un très haut niveau. C'est un joueur qui est prêt pour venir en Europe", a indiqué l'international brésilien. "S'il vient, on sera ici pour l'aider à s'adapter. S'il vient, c'est un joueur qui va beaucoup nous aider."

Julian Weigl pisté pour l'été 2018

L'une des nombreuses options pour succéder à Thiago Motta se nomme Julian Weigl. D'après nos informations, le Paris Saint-Germain s'intéresse au jeune milieu de terrain du Borussia Dortmund pour l'été prochain.

Mais l'international allemand coûte au moins 40 millions d'euros. Inclure Kevin Trapp dans la transaction est donc une possibilité.

Trapp : "Je n'ai pas commencé à penser à mon avenir"

Désormais N.2 dans la hiérarchie des gardiens au PSG, le portier, en discussions avec Dortmund, a fait le point sur sa situation au micro de Téléfoot : "On parle beaucoup avec le coach et les choses sont claires : c'est difficile pour moi car d'un côté je ne joue pas. Mais je l'ai toujours dit : je suis content à Paris. Pour l'instant, je n'ai pas commencé à y penser (à son avenir, ndlr) et à y réfléchir."