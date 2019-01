[EXCLU TELEFOOT 20/01/2019] Mercato : Le PSG espère toujours Gueye ou Paredes

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La blessure de Marco Verratti face à Guingamp ne change pas les plans du PSG : une seule arrivée est prévue au poste de numéro 6 cet hiver.



Le PSG piste Idrissa Gueye

Comme nous vous le révélions les 6 et 13 janvier, le PSG piste Idrissa Gueye, le milieu défensif sénégalais d'Everton, âgé de 29 ans.



Mais actuellement, les négociations sont suspendues, à la suite du décès de la mère de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Elles devraient reprendre dans les prochaines heures.



Selon nos informations, le PSG souhaite offrir 25 millions d'euros à Everton, mais les Toffees sont très gourmands et espèrent obtenir plus d'argent. Le Sénégalais espère de son côté rejoindre la capitale.



Tuchel apprécie le profil d'Allan

Dans le même temps, Thomas Tuchel aurait aimé voir arriver Allan, le milieu défensif du Napoli. Mais cette opération s'avère quasi impossible à réaliser pour le PSG car le Napoli réclame 100 millions d'euros pour l'international brésilien (2 sélections).



Le PSG songe aussi à Paredes

Le PSG a malgré tout une dernière cible en vue : l'Argentin Leandro Paredes. Des négociations sont en cours entre le PSG et le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais la PSG doit batailler dur avec le club russe qui espère vendre son joueur le plus cher possible alors que le PSG ne dispose que d'une enveloppe de 30 à 35 millions d'euros pour recruter cet hiver.