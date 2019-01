[EXCLU TELEFOOT 20/01/2019] PSG : Frenkie de Jong se rapproche

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Comme Téléfoot vous l'avez révélé le 16 décembre et le 13 janvier, Frenkie de Jong se rapproche à grands pas du Paris Saint-Germain.



Les discussions entre le PSG et l'Ajax sont en cours de finalisation. Selon nos informations, les deux clubs négocient toujours pour un transfert avoisinant les 75 millions d'euros. La situation du joueur, devrait se décanter dans les prochains jours.



Frenkie de Jong (21 ans, 5 sélections) privilégie l'offre parisienne et attend que les deux clubs finalisent l'accord.



Le FC Barcelone et Manchester City restent à l'affut. Le Barça met tout en œuvre pour convaincre le joueur et l'Ajax d'accepter une contre-proposition, mais c'est bel et bien le PSG qui tient la corde.