Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur sa convocation dans la liste des 23 pour le Mondial

"J'ai crié, j'ai ouvert la bouteille de champagne et j'ai arrosé ça. Etre dans une liste pour une Coupe du monde, il faut fêter ça."

"S'il y a six mois, on m'aurait dit que je serai dans la liste des 23, je n'y aurai jamais cru. Aujourd'hui, je suis là et je suis très fier."