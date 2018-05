[Exclu Téléfoot 20/05] – Gignac tire un bilan positif de la saison de l’OM : "Ils méritaient mieux"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Trois ans après, Marseille n’a pas oublié André-Pierre Gignac. Présent en personne, samedi soir, pour la rencontre décisive en vue de la qualification en Ligue des champions entre le club phocéen et Amiens, dans un Vélodrome plein à craquer, l’international français a pu assister à une dernière sortie réussie pour les hommes de Rudi Garcia (succès 2-1 lors de la 38e journée), mais à une soirée frustrante d’un point de vue objectif.

Quatrième derrière l’AS Monaco (80 points) et l’Olympique Lyonnais (78 points), Marseille, 77 points au compteur, a en effet raté la qualification pour la Ligue des champions pour une petite unité, la faute au succès de l'OL sur sa pelouse face à l'OGC Nice (3-2). Une petite désillusion vécue trois jours après sa défaite en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid (0-3) à Lyon.

Forcément, à l’heure de faire les comptes, l'ensemble laisse une grosse pointe de regrets. C’est d’ailleurs le constat qu’a tiré Gignac au micro de Téléfoot après la rencontre.

"C’était une belle saison. Malheureusement, je pense que la Ligue des champions ils doivent l’accrocher un peu avant et non pas miser sur un match, celui entre Lyon et Nice où l’OL jouait à domicile", a-t-il précisé. "Mais ce fut une belle saison avec cette finale de Ligue Europa et une 4e place au championnat. Je pense qu’ils auraient mérité mieux, même beaucoup mieux."

Gignac est actuellement en discussions avancées pour prolonger

Parti de Marseille à l’été 2015 pour rejoindre la première division du championnat mexicain (la Liga Bancomer MX), Gignac a réussi son pari de s’imposer dans un championnat réputé pour être exotique, mais extrêmement compétitif. Devenu un cadre et un titulaire inamovible de l’équipe des Tigres UANL, un des deux principaux clubs de la ville de Monterrey, l’ancien marseillais va prolonger l’aventure un peu plus longtemps en Amérique centrale.

Selon les informations de Téléfoot, André-Pierre Gignac est actuellement en discussions avancées pour une prolongation de contrat. Des négociations qui ont un but clair, net et précis : le buteur de 32 ans souhaite terminer sa carrière de joueur là-bas.

Questionné sur un éventuel retour à l’Olympique de Marseille par Téléfoot, samedi soir, l’attaquant aux 36 sélections s’est montré très heureux de la chaleur montrée par certains supporters qui ont demandé son retour. Mais lui voit son avenir avec les Tigres.

"Ça fait plaisir, ça fait plaisir, j’ai passé cinq années de ma vie ici, c’était incroyable. On n’a pas bien commencé, mais on a fini en trombe. Mais maintenant, je commence à me faire un peu vieux (32 ans) et j’ai un contrat avec les Tigres et ça se passe super bien. Marseille ? Si on m’appelle, je viendrai en vacances."





