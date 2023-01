[Exclu Téléfoot 20/11] - Rudi Garcia : "On ne recrutera pas pour recruter"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Rudi Garcia a reconnu que l'OM allait se pencher vers la formation pour se renforcer, sans oublier de faire un bon coup lors du mercato hivernal.

En plein chantier avec l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia s'est penché sur les prochaines semaines du club phocéen et particulièrement sur le mercato hivernal lors d'un entretien exclusif donné à Téléfoot.

Toujours précieux pour retaper ou consolider un effectif, le rendez-vous de janvier a toujours été au coeur des discussions depuis l'arrivée de l'ancien technicien de la Roma aux commandes de l'OM le 20 octobre dernier. Actuellement 13e de Ligue 1 avec 14 points, le champion de France 2010 semble être actuellement trop limité pour espérer viser plus haut sur le plan national.

L'OM veut trouver d'autres Maxime Lopez

"Si c'est réellement nécessaire, on se renforcera. Mais on ne recrutera pas pour recruter", a expliqué Garcia à Téléfoot. "S'il y a de bonnes opportunités de renforcer l'équipe, et ça évidemment on en a besoin, c'est une évidence, on le fera. Mais à nous de bien cibler les profils et les potentialités. (...) Le vrai départ se fera en juin pour l'Olympique de Marseille. Peu importe l'accent des recrues, Espagne, Italie, l'important ce sera de marquer des buts et de faire gagner l'OM."

"Déjà la priorité c'était de faire l'état des forces au sein du groupe professionnel ", a renchéri Garcia qui a ensuite pris un virage à 180° et abordé le sujet de la formation. "Il y a aussi les jeunes. Pourquoi forcément aller chercher ailleurs des éléments qu'on aurait déjà sur place ? On a déjà monté quelques joueurs du centre de formation. On va voir si on a d'autre Maxime Lopez dans le groupe."

Quel avenir pour Lass Diarra ?

Interrogé sur le cas de Lassana Diarra, finalement resté à l'OM faute de propositions estivales convaincantes sur un plan salarial (le joueur doit payer une dette de 10 millions d'euros à son ancien club le Lokomotiv Moscou), Rudi Garcia s'est dit convaincu que l'ancien joueur du Real Madrid avait toujours un avenir à l'OM.

"Lass peut être un pilier du prochain Marseille. Déjà c'est un joueur fantastique et c'est un homme de qualité, je suis en train de le découvrir. Après c'est logique de vouloir jouer dans un club ambitieux. Ce que je veux lui apporter, c'est l'ambition de l'Olympique de Marseille", a expliqué l'ancien consultant de TF1.

Kondogbia, Strootman, quelles recrues pour le futur OM ?

Interrogé sur la rumeur menant à Geoffrey Kondogbia, Garcia a néanmoins et logiquement botté en touche. "On va parler de beaucoup de monde parce qu'on sait qu'on peut être à l'affût de joueurs intéressants. Vous allez me citer que des noms de joueurs intéressants. (...) "

Egalement questionné sur une éventuelle arrivée de Kevin Strootman, son ancien joueur à la Roma, Garcia s'est montré plus pessimiste. "C'est un homme fantastique au-delà d'être un joueur fantastique. Bien sûr que je l'accueillerai à bras ouverts mais ce n'est pas pour nous et il restera à Rome."