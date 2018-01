[EXCLU Téléfoot 21/01] – Equipe de France / Nabil Fekir : "Avec Didier Deschamps on parle, s'il fait appel à moi je répondrai présent"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exceptionnel donné à Téléfoot, dimanche, Nabil Fekir, l'attaquant et capitaine de l'Olympique Lyonnais, a abordé son rendement avec l'équipe de France qu'il a rejoint en 2015.

Sur ses performances en équipe de France

"C'est vrai (en réponse à la question : "Si je vous dis qu'on n'a toujours pas vu le Nabil Fekir de l'OL en Bleu ?"). Déjà, je n'ai pas eu beaucoup de chance de m'exprimer."



"Mais je ne me fais de soucis, je continue de bosser de mon côté. Si le sélectionneur a besoin de moi, il fait appel à moi. J'essaierai de répondre présent."

"Non je ne me suis pas mis la pression, il y avait peut-être un manque de confiance."





Sur ses objectifs avec les Bleus

"Bien sûr (en réponse à la question : "Est-ce que vous espériez plus de temps de jeu ?") quand on va en équipe de France, c'est pour jouer. C'est mon cas. Après les autres, je ne sais pas."



"Maintenant, il y a un sélectionneur qui fait des choix, il faut le respecter."

"Non on parle (avec le sélectionneur). Après ça reste entre nous mais oui pas de soucis, on parle."









En cas de non-sélection pour la Coupe du monde

"Ce sera une très grande déception."

"(Qu'est-ce que vous ferez en cas de non-sélection ?) Je la regarderai."













Rétro Téléfoot - Fekir et les Bleus, les dessous d'un choix (2015)