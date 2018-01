[EXCLU Téléfoot 21/01] – Ligue 1 / OL - Houssem Aouar : "Porter le maillot de Lyon est un rêve"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Aouar revient sur ses débuts pros avec l'OL

"Porter ce maillot, c'est un rêve. J'ai été supporter avant. Maintenant, me voilà joueur et supporter. Il ne faut pas oublier que ça ne part pas comme ça."

"Donc je profite au maximum et je savoure tous ces moments."













Sur l'équipe de France

"J'aimerais intégrer l'équipe de France A. C'est un objectif à long terme. Je vais réussir. En tous cas, je vais tout faire pour."

"Je pense (en réponse à la question : "Est-ce trop tôt pour penser à la Coupe du monde ?"). J'aimerais jouer une Coupe du monde bien sûr. Mais il faut rester calme, il faut surtout travailler et essayer de grater le maximum de temps de jeu et d'expérience."

Sur l'intérêt du FC Barcelone

"Ca fait plaisir, c'est sûr, d'entendre des clubs s'intéresser. Après, ça peut un peu nous perturber."

"Je pense que mon entourage et le club me protègent assez bien."

















Ce qu'ils pensent d'Houssem Aouar

Jean-Michel Aulas - Président de l'OL

"On fera tout pour le garder et l"intégrer à l'équipe que nous voulons construire pour le futur."

"Je n'ai pas eu d'informations sur ce point-là (en réponse à la question : "Est-ce qu'il serait le genre de joueur que Paris pourrait vous envier ?)."

"Mais il vaudrait mieux s'il venait à partir qu'il aille à Paris, plutôt qu'à l'étranger."





Bruno Génésio - Entraîneur de l'OL

"C'est à lui de bien gérer sa progression et de travailler comme il le fait. De continuer à avoir l'humilité qu'il a, malgré tous les compliments qu'il reçoit."

"S'il est capable de faire tout ça, on peut penser qu'il a une très très belle carrière devant lui."





Armand Garrido - Son ancien entraîneur chez les équipes de jeunes de l'OL

"Il y a quelques garçon comme ça sur qui on a envie de mettre une pièce. Quand il n'avait que 16 ans, on sentait qu'il avait l'envie de se projetter et de réussir."

"Pas seulement de réussir et de devenir pro, mais d'être pro et avoir une carrière derrière."