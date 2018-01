[EXCLU Téléfoot 21/01] – Mercato : Accord oral entre le PSG et Lassana Diarra

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

PSG: Accord verbal avec Lassana Diarra

Le PSG tient peut-être sa première recrue du mercato hivernal. Selon les informations de la rédaction de Téléfoot, un accord oral aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra.

En recherche d’un milieu de terrain défensif, pouvant occuper la position de N.6, le club de la capitale a trouvé en Diarra le profil qu'il recherchait. Ce renfort dans l’entrejeu est souhaité par l'entraîneur du PSG, Unai Emery, comme vous le racontait Téléfoot le dimanche 7 janvier dernier.

Les discussions concernant une probable arrivée du milieu de terrain ont, elles, été menées par Antero Henrique. Le directeur sportif du PSG a géré ce dossier en toute discrétion.

Originaire de la région parisienne, Diarra, 32 ans, est libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec le club émirati d'Al-Jazira le 24 décembre dernier.

S’il venait à rejoindre les rangs du PSG, l’international français effectuerait son grand retour en Ligue 1 un peu moins d’un an après son départ de l’Olympique de Marseille où il avait évolué pendant un an et demi.





