[EXCLU Téléfoot 21/04] - Ganaye reconnaît un intérêt pour Giroud, Chelsea va lever la clause de prolongation

Nice voit en Olivier Giroud une recrue potentielle. Interrogé par Téléfoot au sujet d'un intérêt pour l'international français lors du prochain mercato estival, Gauthier Ganaye, le président de l'OGC Nice, a répondu par l'affirmative. "Il est en fin de contrat, il performe encore bien à son âge. Allez, on va vous dire que c'est possible", a reconnu le dirigeant niçois qui a ensuite fait remarquer que le salaire du champion du monde 2018 pourrait être un frein majuscule. "C'est très cher", a-t-il fait remarquer.

Giroud : "Je me sens bien à Londres"

L'autre frein à un potentiel retour de Giroud en France se nomme Chelsea. Selon les informations de Téléfoot, le club londonien va bien lever la clause de prolongation de l’international français, dont le bail se termine le 30 juin prochain. Cette clause d'une année supplémentaire doit être levée avant la fin de la saison pour être effective. Privé par la FIFA d’enregistrer des joueurs pour les des deux prochaines périodes de mercato - soit le marché estival de l’été 2019 et la fenêtre hivernale de janvier 2020 - le club londonien va tenter de conserver son effectif en l’état pour la saison prochaine en attendant le résultat de son appel auprès de la FIFA. Cette décision de prolonger le bail de Giroud va notamment compliquer la tâche de Nice.

S'il est las de jouer les doublures au sein de l'attaque des Blues, Giroud a assuré se sentir le mieux possible en Angleterre malgré les sollicitations extérieures. "Il n'y a aucune pression à mettre. Le club a cette option unilatérale. Mais moi je fais mon boulot et on verra ce qui se passera. (...) J'ai encore quelques belles années devant moi", a expliqué Giroud à Téléfoot. "Donc, voilà, j'espère avoir un rôle plus important. Je sais qu'il y a des clubs intéressés. Je vais rencontrer les dirigeants, puis on fera les comptes à la fin de la saison". Questionné une nouvelle fois sur ce fameux retour en France, le buteur de Chelsea a répondu avec le sourire : "Je suis bien ici, pour l'instant."

Une ou deux recrues en attaque pour Nice, Ayé pisté

Si la piste Giroud paraît complexe pour l'OGCN, la direction technique du club azuréen, qui cherche à prendre un ou deux attaquants pour renforcer le secteur offensif de l'équipe première l'été prochain, a déjà préparé son affaire. Selon nos informations, le club azuréen piste notamment l'attaquant de Clermont, Florian Ayé, auteur de 17 buts cette saison en Ligue 2.

"Avec Gilles Grimandi (le directeur technique, ndlr) et Patrick Vieira (l'entraîneur, ndlr), on a défini le profil technique pour les différents postes qu'on recherche. Donc aujourd'hui, on sait les 4-5 joueurs qui nous intéressent pour ce poste-là. Après je ne vais pas vous donner de noms", a expliqué Gauthier Ganaye dans Téléfoot.

Interrogé sur un potentiel intérêt pour Rémi Oudin, Gauthier Ganaye n'a pas caché l'intérêt de Nice pour l'attaquant polyvalent du Stade de Reims (10 buts, 3 passes décisives en 31 rencontres cette saison en Ligue 1), une des révélations de la saison 2018/2019. "Oui, vu sa saison, il intéresse tout le monde."