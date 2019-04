[EXCLU Téléfoot 21/04] - Ganaye : "Le projet de Nice se matérialise"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Gauthier Ganaye, le président de l'OGC Nice, est revenu sur le fonctionnement du club et le potentiel rachat de ce dernier par le Britannique Jim Ratcliffe.

Sur la proposition de rachat de l'OGC Nice

"Cela se place directement au niveau des actionnaires. Je pense qu'il ont été clairs au niveau de leur communication depuis le départ."

"Ils ont toujours expliqué qu'il étaient à l'OGC Nice sur le long terme. Qu'ils pensaient être encore capables de développer le club et de lui faire franchir un palier."

"Depuis mon arrivée, on a renforcé un peu plus le club. On a renforcé son organisation avec l'arrivée de Gilles Grimandi en tant que directeur technique."

"Le projet se matérialise. Après, je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir qu'on est toujours dans des histoires de rachat."

"Dans ma courte carrière, j'ai vécu quatre changements d'actionnaires majoritaires. Il ne faut que cela ne nous empêche pas de fonctionner au quotidien."





Le Oui/Non avec Gauthier Ganaye