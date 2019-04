[EXCLU Téléfoot 21/04] - Lemar : "L'Atlético ? Je vais franchir des paliers"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Thomas Lemar, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid et de l'équipe de France, est revenu sur sa première saison en Espagne, son niveau et les attentes le concernant.

Sur les attentes importantes le concernant

"Oui c'est tout-à-fait normal (qu'on attende plus de lui, ndlr)."

"Après, je suis dans un nouveau club. Faut que je m'adapte à un nouveau système de jeu, à un nouveau championnat."

"Et ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Je sais qu'on attend beaucoup de moi et ça viendra au fur et à mesure."

Sur sa première saison à l'Atlético

"C'est sûr qu'elle n'est pas exceptionnelle. Après, vous connaissez les exigences de l'Atlético."

"C'est sûr que défensivement, faut être très droit et être présent, et après, offensivement, c'est sûr qu'on a une liberté."

"Mais c'est sûr que défensivement faut pas lâcher et avoir les crocs."

Est-ce qu'évoluer à l'Atlético au quotidien est dur

"Non, je ne vais pas dire que c'est dur."

"Mais c'est une force en plus qui va rentrer dans ma palette et ça va me permettre de franchir des paliers aussi."

Sur les critiques

"Ce qu'on peut dire sur moi, ça ne me touche pas trop."

"Je sais ce que j'ai à faire : tout ce qui est transfert et prix de transfert, je ne m'occupe pas trop de ça."

Si le prix de son transfert est un poids

"Non pas du tout. Je sais que le club me voulait. Ce sont eux qui ont tout fait pour que je vienne."

"Maintenant, c'est à moi de leur rendre la monnaie de la pièce."