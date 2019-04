[EXCLU Téléfoot 21/04] - Thauvin pisté par l'Italie

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Florian Thauvin devrait quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la saison. Pisté par l'Inter, l'AC Milan et l'AS Roma, l'international français devrait rejoindre la Serie A.

Entre Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille, la fin de l'histoire se rapproche à grands pas. Selon les informations de Téléfoot, l'international français (8 sélections) devrait quitter l'OM et la Ligue 1 lors du prochain mercato estival après cinq saisons et demi passées du côté du club phocéen (2013-2015, puis depuis janvier 2016).



La suite de la carrière de l'attaquant, sacré champion du monde avec les Bleus en Russie en 2018, devrait se situer en Italie. L'Inter, l'AC Milan et l'AS Roma sont les clubs intéressés par le profil du joueur de 26 ans. Ce dernier pourrait être vendu pour une somme entre 40 et 50 millions d'euros.

Aucun accord avec l'AC Milan pour Thauvin

Contrairement à ce qui a été annoncé cette semaine dans la presse française, Thauvin ne dispose pas d'un accord contractuel avec l'AC Milan. Selon les informations de Téléfoot, l'option Inter ne serait, elle, valable qu'en cas de non-arrivée de José Mourinho sur le banc du club lombard, le joueur n'étant pas sûr que le technicien portugais le prenne avec lui dans son potentiel effectif.

Comme révélé par Téléfoot, le dimanche 7 avril dernier, Mourinho est en effet actuellement en contacts avec deux ténors de la Serie A : l’Inter donc, où il est passé avec succès entre 2008 et 2010, et l’AS Roma.