[Exclu Téléfoot 21/05] - Benzema, le point de non-retour

Etincelant en Ligue des champions cette saison, Karim Benzema a une nouvelle fois été oubliée par Didier Deschamps pour les trois derniers matches des Bleus de la saison. Les ponts semblent définitivement rompus entre le sélectionneur et la star du Real Madrid. Analyse.

Deschamps sur la non-sélection de Karim Benzema

"L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où on a réussi à arriver en finale. Elle a continué d'être compétitive en qualifications. J'ai un groupe dans lequel il y a un équilibre, une harmonie. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée dans cette équipe de France et autour. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai aussi incorporé de jeunes joueurs dont je considère qu'ils ont un fort potentiel, pour le présent et les futures échéances."

"Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans un cadre sportif. J'ai toujours considéré que le collectif était au-dessus de tout. A chaque liste, je prends le temps d'analyser, de réfléchir avec mon staff. Je choisis, j'assume mes choix. C'est toujours dans le sens de ce que je pense bien pour l'équipe de France."









L'avis de Zinedine Zidane sur Benzema

"Il faut toujours qu'il fasse quelque chose de spécial pour qu'on dise que c'est un grand joueur ou qu'on soit positif avec lui."

"Nous on sait, moi le premier mais les joueurs aussi et je crois que les supporters qui aiment ce club et Karim savent l'importance qu'il a pour le club."









L'avis d'Iker Casillas sur Benzema

"J'ai quand même joué avec Raul, Fernando Morientes, Ronaldo et oui Benzema fait partie des meilleurs attaquants avec lequel j'ai pu jouer. C'est une évidence."