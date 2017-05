[Exclu Téléfoot 21/05] - Monaco, une saison princière

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Bakayoko évoque la force offensive de l'AS Monaco :

"On se disait, on a en mis un ou deux, on va essayer d'en mettre un troisième, puis un quatrième, un cinquième, sans aucune prétention. On se sentait vraiment invincibles. On ne manque jamais de respect à ses adversaires en marquant des buts."





Tottenham, le déclic

"Le déclic c’est Tottenham, on s'est dit que les choses allaient bien. On a senti ce truc. C'était comme une magie. On a senti qu'on pouvait faire quelque chose."





Sidibé : "On veut faire mal à l'adversaire"

"Quand on rentrer dans un match, on veut vraiment faire mal à l'adversaire."