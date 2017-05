[Exclu Téléfoot 21/05] - Vasilyev : "On va proposer une prolongation de contrat à Falcao"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Monaco veut continuer l'aventure avec Radamel Falcao. Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, Vadim Vasilyev, le vice-président de l'AS Monaco, a annoncé que le club de la Principauté avait bien l'intention de conserver l'international colombien dans son effectif la saison prochaine.

Le dirigeant de l'ASM a précisé à Téléfoot qu'une prolongation de contrat serait bientôt proposée à l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de Chelsea, dont le bail se termine en juin 2018. "Oui, on va proposer une prolongation de contrat à Falcao, je confirme", a précisé Vasilyev.









L'avis de Kylian Mbappé sur Falcao : "C'est le patron du vestiaire"





"Il nous a apporté tout. Il nous a apporté une petite confiance en nous et une certaine assurance. Au-delà du terrain où on connaît tous la classe du joueur, c'est vraiment en dehors qu'il s'est affirmé en tant que leader. C'est vraiment le patron du vestiaire, c'est lui qui nous indique la marche à suivre et on est vraiment content de pouvoir compter sur un joueur de cette classe-là dans notre effectif."