[Exclu Téléfoot 21/05] - Vasilyev évoque le mercato de l'AS Monaco : "Nous allons avoir une équipe compétitive la saison prochaine"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Vasyliev : "Il y aura des départs, cela fait partie de la vie d'un club"

"Les transferts ? Ce sont des difficultés mais de bonnes difficultés. Je pense que chaque dirigeant souhaiterait être à ma place. Moi de mon côté, j'essaierai de prolonger la plupart des joueurs et garder la plupart des joueurs."

"Après forcément, nous allons avoir des départs. Cela fait partie du projet, cela fait partie de la vie d'un footballeur et d'un club. Une chose que je peux promettre : nous allons avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine. C'est sûr et certain."





Les informations Téléfoot concernant le mercato de l'AS Monaco :

Tiémoué Bakayoko

Ses pistes : Chelsea, Paris Saint-Germain

Il serait le partant le plus certain. Youri Tielemans (Anderlecht) pourrait le remplacer dans l'effectif de l'AS Monaco.













Bernardo SIlva



Ses pistes : Manchester City, Real Madrid



Le Colombien pourrait remplacer James Rodriguez, qui pourrait quitter le Real pour Manchester United l'été prochain.









Fabinho

Ses pistes : Manchester City, Manchester United, Juventus Turin