[EXCLU Téléfoot – 21/10] - Halilhodžić évoque le rebond du FC Nantes : "On a beaucoup travaillé"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le rebond de Nantes après une première ratée

"(Le FC Nantes est-il devenu très bon ?) Non pas du tout, pas du tout. Mais on a profité de la pause pour travailler pendant deux semaines."

"On a beaucoup travaillé et on a été récompensé par un bon match et un bon contenu."

Sur le contenu du match proposé par son équipe

"J'ai vu quelque chose qui m'a plu, notamment au niveau de l'animation offensive, dans la vitesse de jeu et l'enchaînement vers l'avant."

"On a marqué quatre buts avec manière et avec beaucoup de volonté et de détermination. Et pour ça, je dis bravo les gars, merci pour le spectacle donné hier soir."

"Les garçons ont bien travaillé, on a été récompensé. On a fait preuve de volonté et de détermination."

Sur le succès de Nantes face à Toulouse (4-0)

"On a passé une bonne soirée après le match. Mais les soirées à Nantes et à Paris, ce n'est pas la même chose quand même."

Sur le triplé d'Emiliano Sala

"J'ai parlé deux fois avec lui. Il avait quelques soucis et cela l'empêchait d'être à 100%."

"Je lui ai dit que s'il était à 80% il n'était pas l'attaquant que je voulais pour qu'il se mette à 100% dans la tête."