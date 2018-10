[EXCLU Téléfoot – 21/10] - Maignan : "Le poste de gardien ça se joue dans la tête aujourd'hui"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé par Téléfoot, dimanche, Mike Maignan, le gardien de but du LOSC, a évoqué sa montée en puissance et son bon début de saison avec le pensionnaire de Ligue 1, acutel 2e du championnat derrière le PSG.

Sur ses méthodes d'entraînement

"On a un coach (Nuno Santos, ndlr° qui assez fou (rires). On peut bosser jusqu'à 1h15 (par séance)."

"On travaille tout : nos gamme, nos prises de balle, les appuis qui nous permettent d'être là au bon moment."

"Tous les gardiens ont la technique, les gammes, on a tout fait depuis notre formation. Et je pense que ça se joue dans la tête aujourd'hui, c'est le plus important."

Sur sa vision du poste

"Dans ma vision, le gardien de but c'est le patron. C'est lui qui tient son équipe, c'est le pillier."

Sur son point faible

"Tous les coaches, que ce soit le coach des gardiens, jusqu'au coach, ils m'en parlent toute la semaine : il faut rester concentré, concentré."

Galtier : "Il a toujours été un gros travailleur"

"Il a toujours été un gros travailleur. La saison dernière, quand je suis arrivé, c'est un garçon qui travaillait beaucoup."

"(Quel point doit-il travailler pour devenir un très grand ,) La concentration."