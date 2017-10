[EXCLU Téléfoot 22/10] - Le Document Téléfoot : Neymar, côté coeur

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Neymar Jr : "Cet institut c'est comme mon enfant"

"Pour moi c'est merveilleux de recevoir ces marques d'affection de la part de ces enfants qui me voient comme leur idole."

"Cela leur donne de merveilleuses opportunités dans leur vies, c'est tout ce qui compte pour moi."

"Cet institut c'est comme mon enfant donc je dois toujours être rpésent. C'est agréable d'y être pour la joie et toute l'ambiance qu'il y a."

















Neymar Senior : "Cette institution va continuer à grandir"

"C'est un rêve de famille, c'est une chose qu'on aurait adoré pour nos enfants lorsqu'ils étaient petits ou adolescents. Ils n'ont pas bénéficié d'un tel endroit mais on a réussi à le faire pour d'autres familles du quartier."

"Offrir un futur meilleur, des opportunités, prendre soin des enfants, c'est ça notre mission. Et nous sommes fiers de ça."

"Nous sommes fiers de notre grand chef, Neymar Jr et de l'image qu'il donne de l'institut."

"C'est la première institution de cette dimension réalisée par un athlète encore en activité. Et elle va continuer à grandir en même temps que Neymar, il est encore jeune et son projet a déjà plus de trois ans."

















L'institut Neymar Jr

Localisation : Praia Grande (Région métropolitaine de Baixada Santista - État de São Paulo)

Inauguration : 24 décembre 2014

Site officiel : Insituto Projeto Neymar Jr

















