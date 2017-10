[EXCLU Téléfoot 22/10] - OM / PSG - Camp Nou, Mbappé - Neymar, bloc bas : Vincent Guérin, Basile Boli et Edouard Cissé livrent leur analyse

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Vincent et Basile Boli, invités de Téléfoot, dimanche, ainsi que notre consultant Edouard Cissé, ont analysé le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (21h00).

Vincent Guérin : "Ne pas négliger Marseille"

"Sur le papier, oui effectivement il y a une différence de talent et une différence d'expérience sur ces matches de haut niveau. Paris a véritablement l'ascendant, ce qui est normal."

"Mais après un match reste un match. Personne ne pouvait croire à une remontée de Barcelone au Camp Nou la saison dernière."

"Un match, il faut le jouer. Marseille a des atouts et il ne faut pas les négliger. Il faudra être attentif."





Basile Boli : "Le PSG ce n'est pas que Mbappé et Neymar"

"Au PSG, il n'y a pas que Mbappé et Neymar. Il y a d'autres joueurs de haut niveau il ne faut pas le cacher."

"Bien sûr que l'OM peut battre le PSG, sur un match plein de choses peuvent arriver."

"Sur un corner, Mitroglou va marquer de la tête, j'en ai revé hier (rires)."





Edouard Cissé : "L'OM devra jouer bas"

"Ca va être très compliqué pour l'OM. Déjà ce qu'il va falloir faire c'est diminuer l'influence de l'attaque parisienne."

"Pour cela, il faudra jouer avec un bloc bas mais pas trop bas non plus pour empêcher d'avoir des espaces dans le dos des défenseurs marseillais. Mbappé et Neymar aiment prendre les espaces."

"Au milieu, il faudra garder le ballon et jouer les coups à fond devant."

















Les ultras du PSG au Bourget

















Téléfoot, 40 millions de vues