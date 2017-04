[Exclu Téléfoot 23/04] - Le Document Téléfoot : Ronaldo, la légende continue

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ce qu'ils pensent de Ronaldo

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real



"J'ai été attaquant et je sais à quel point c'est difficile de marquer en Ligue des champions. Et lui il marque cinq buts au Bayern en deux matches, c'est incroyable. Quand il est sur le terrain, on sait tous que c'est une machine à marquer. C'est un avantage considérable pour nous."



Jorge Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid



"Ces deux dernières années il est arrivé fatigué en fin de saison et Zidane a réussi à le convaincre en lui disant : "Si je ne te fais pas jouer, ce n'est pas parce que tu es hors de forme, c'est pour que tu sois meilleur encore en fin de saison." Et les derniers matches lui ont donné raison. Cristiano est en pleine forme quand les titres se jouent réellement."

"Ronaldo arrive directement derrière Di Stefano dans l'histoire du Real Madrid. Ce qu'il a réalisé jusqu'ici c'est incroyable, il n'a aucune limites. Cristiano, c'est le joueur qu'on attendait au XXIe siècle. On attendait un gladiateur et Cristiano incarne au mieux cette image."

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid



"C'est hors-catégorie ce qu'il réalise. Peu de joueurs feront ce qu'a fait Ronaldo."

Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid

"C'est quelqu'un de différent, magnifique. Il est en train de marquer l'histoire du Real Madrid et du football mondial."





Ronaldo sur les sifflets du Bernabeu lors de Real Madrid / Bayern

Cristiano Ronaldo

"Je demande simplement à ne pas être sifflé car je donne toujours le maximum à chaque match. Et même si parfois je ne marque pas, je donne toujours le maximum pour le Real Madrid."





Zidane sur les sifflets reçus par Ronaldo

"Peut-être que Ronaldo ne sera plus jamais sifflé. Mais c'est le Bernabeu et ça peut arriver et il le sait. Mais il est serein là-dessus et je pense que le public devrait toujours remercier Cristiano pour tout ce qu'il a fait ici."









