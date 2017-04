[Exclu Téléfoot 23/04] - Mercato : le point sur la situation de Griezmann

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La situation d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid

Prolongé par l'Atlético de Madrid, lors du mois de juin 2016, l'international français est sous contrat avec le club madrilène jusqu'au 30 juin 2021.

Interdit de recrutement par la FIFA, pendant deux mercatos successifs, pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs, l'Atlético souhaite conserver Griezmann la saison prochaine où il évoluera dans son nouveau stade, le Wanda Metropolitano. Le club madrilène connaîtra la décision du Tribunal Arbitral du Sport, concernant son appel, au début du mois de juin

L'avis d'Eric Olhats

"J'ai entendu qu'Antoine voulait quitter le club à tout prix. Non. On va observer."













Information Téléfoot : Barcelone s'est renseigné

Selon les informations de Téléfoot, le FC Barcelone s'est renseigné auprès de l'Atlético pour Antoine Griezmann.

L'Espagne et l'Angleterre tiennent la corde pour garder ou récupérer l'attaquant madrilène. Une élimination du club madrilène en demi-finale de la Ligue des champions face au Real Madrid pourrait accélérer un départ cet été.

Toujours selon les informations de Téléfoot, ce sont les clubs anglais qui se sont montrés les plus entreprenants pour l'international français.

Eric Olhats sur l'intérêt

"Il y a eu Manchester United qui est venu, qui s'est renseigné, ils nous ont fait part de leur projet. Ils ont été les premiers et les plus concrets dans leur souhait."













Le PSG n'est pas sur le dossier

Eric Olhats sur un possible intérêt du PSG

"On n'a pas eu de contacts, aucun. L'année dernière, il y avait un intérêt réel. Cette année, non, cela ne fait pas partie de leurs plans."





Eric Olhats (conseiller sportif de Griezmann) : "On en est au chapitre de la prise d'informations"

Sur la situation d'Antoine Griezmann

"On en est pour l'instant au chapitre de la prise d'informations par des clubs qui ont les moyens concrets. Il y a une clause, qui est de 100 millions d'euros, qui est incontournable. Et donc ça restreint le nombre de candidats. Ces candidats ce sont les clubs anglais comme Manchester United, Manchester City, Chelsea. En Espagne, Barcelone, le Real Madrid."

Sur le pacte de non-agression entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid

"On n'est pas dans le soucis de savoir 'Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit'. On est dans la réflexion 'Est-ce que c'est judicieux'. Ce pacte de non-agression, pour nous c'est plutôt 'ne pas se faire agresser. Le Real Madrid fera partie, au même titre que les autres, de a réflexion dans ce qui est proposé et des choix."













L'avis de Bixente Lizarazu





"Si Diego Simeone, son mentor, part, il faut qu'il parte aussi. Après par rapport aux différents choix qu'il a ce qui me paraît le plus évident, et là j'oublie la problématique madrilène, c'est d'aller au Real Madrid. Il faut qu'il gagne des trophées maintenant. C'est un grand joueur, mais il faut soulever des trophées. Le Real Madrid me paraît beaucoup mieux que Manchester United car il y a Zizou, il y a une équipe où les choses me paraissent claires, structurées."

"Manchester United n'est pas encore relancé. Ils devaient se relancer cette année, même en étant en année de transition, mais ils sont en retard sur leurs temps de passages."





L'avis d'Edouard Cissé





"Après le départ d'Ibrahimovic, ils ont voulu faire de Cavani leur numéro 1. Aller chercher Griezmann, ça veut dire 80-100 millions et ne pas favoriser l’éclosion de Cavani."