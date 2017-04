[Exclu Téléfoot 23/04] - Vasilyev : "On va tout faire pour accrocher le titre de champion de France"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur les objectifs en Ligue 1 :

"Nous ne devons pas forcément regarder ce que fait le PSG et se concentrer sur nous. On va tout faire pour accrocher ce titre que Monaco attend depuis 17 ans, ce soir à Lyon cela va être compliqué."





Sur la 1/2 finale de Coupe de France face au PSG :

"Le calendrier est très très compliqué et la priorité reste la Ligue 1 et la Ligue des champions, vu qu'on est qualifié en demi-finale. La Coupe de France ce sera plus compliqué, car il faut faire tourner l'effectif."