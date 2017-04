Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le futur de Falcao à l'AS Monaco

"Notre souhait est que Falcao reste. Nous n'avons pas discuté encore. On a décidé de finir tranquillement la saison et après on verra ce qui est le mieux pour le club et les joueurs."





Sur le futur de Leonardo Jardim



"Leonardo est sous contrat avec nous et il est très heureux avec nous. Il n'a aucune raison de partir."