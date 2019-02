[EXCLU Téléfoot 24/02] – Courtisé par le Bayern et le PSG, Pepe attend le bon projet

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Nicolas Pepe, l’attaquant du LOSC, est courtisé par six grands clubs européens, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Manchester United et le FC Barcelone, en vue d’un transfert l’été prochain. Ambitieux, le Lillois veut attendre le bon projet avant de se décider.

Selon les informations de Téléfoot, le prix du départ de l’international ivoirien (10 sélections, 3 buts) pourrait atteindre les 80 millions d’euros. Une somme qui correspond aux attentes du LOSC et à ses besoins du moment. "On n’est pas un club riche", a expliqué à Téléfoot Luis Campos, le conseiller spécial du président Gerard Lopez. "Cela veut dire que si la vraie et bonne proposition arrive pour Pepe, on est obligé de le vendre."

La Chine ne fait aujourd'hui pas partie du projet de carrière de Pepe

Une chose est sûre dans le dossier Nicolas Pepe, c’est que le joueur continuera bien sa carrière en Europe la saison prochaine. Il a notamment refusé une grosse offre venue de Chine lors du dernier mercato hivernal. Le club chinois du Shanghai SIPG Football Club lui avait proposé un salaire astronomique, ainsi qu’une offre de 70 millions à Lille. Une offre refusée par le joueur, qui a un autre plan de carrière.

"Aujourd’hui la Chine ne fait pas partie du projet de carrière de Nicolas, pour l’instant. Son plan de carrière, c’est d’atteindre le très très haut niveau ou d’y rester et gagner assez de trophées et pourquoi pas un jour d’avoir le Ballon d’Or", a précisé à Téléfoot, Michael N’Cho, le conseiller de Nicolas Pepe. "Aujourd’hui, Nicolas ne privilégie pas un championnat en particulier. Il attend juste un bon projet. A partir de ce moment-là, il fera son choix."

Galtier : "Qu’il ne se gêne pas à être très très ambitieux"

Concernant ses prétendants, Pepe a un choix de riche : rester en France, tenter les paris Premier League ou Liga, les deux championnats les plus performants actuellement, ou prendre la succession de Franck Ribéry et Arjen Robben au Bayern Munich. Selon Christophe Galtier, le technicien du LOSC, l'Ogre bavarois serait une destination qui conviendrait parfaitement aux qualités de l’attaquant polyvalent.

"Je sais qu’un des plus grands clubs au monde, européen, est en train de perdre les joueurs excentrés faux pieds, en Allemagne. C’est l’un des plus grands clubs au monde et je pense qu’il peut jouer dans ce club-là, ça c’est sûr", a expliqué à Téléfoot le technicien du LOSC. "Il n’a pas besoin de chercher d’équipe intermédiaire, qu’il ne se gêne pas à être très très ambitieux."

Campos : "Au PSG, il a sa place"

Pour Luis Campos, Pepe ne ferait pas tâche au Paris Saint-Germain. "Au PSG par exemple, il a sa place. J’imagine une attaque, en se disant que Cavani n’est pas là, avec Neymar à gauche, Mbappé au centre et Pepe à droite, c’est quelque chose d’extraordinaire. C’est top, top, vraiment top niveau."

Interrogé sur le futur de son coéquipier, José Fonte, le défenseur central du LOSC, s’est montré clair. Pepe ne doit pas aller en Bundesliga, ni ailleurs, mais en Premier League. "Pour moi, c’est l’Angleterre. Je pense que c’est possible pour lui, tout est possible pour lui. Il a du talent pour ça."