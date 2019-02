[EXCLU Téléfoot 24/02] - La Lazio veut toujours Lala

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Interrogé par Téléfoot, dimanche, Kenny Lala, le défenseur de Strasbourg, s’est voulu prudent et patient concernant son avenir. Selon les informations de Téléfoot, le joueur de 27 ans est pisté par la Lazio Rome et l’Eintracht Francfort. La piste la plus sérieuse pour l’été prochain reste la Lazio.