[EXCLU Téléfoot 24/03] - Giroud sur son entrée dans le Top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus : "Un objectif que de grimper encore dans le classement"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea et de l'équipe de France, est revenu sur son but marqué face à la Moldavie, un but qui l'a placé dans le Top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus derrière Thierry Henry (51 buts) et Michel Platini (41 buts).